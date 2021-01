Maxi tamponamento in viale Mellusi, paura ma nessun ferito

BENEVENTO - Momenti di paura lungo il Viale Mellusi, teatro di un maxi tamponamento tra 4 vetture. Per ragioni ancora in fase di accertamento, una Jeep Renegade si è scontrata con una Lancia Lybra in sosta, coinvolgendo altre due automobili parcheggiate nei dintorni, una Bmw e una Volkswagen Passat. Nessun ferito nell'incidente né particolari problemi alla viabilità. Sul posto due squadre della Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.

