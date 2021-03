Scooter contro auto, due ragazzi finiscono in ospedale

BENEVENTO - Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, incidente tra uno scooter e una Panda in viale Mellusi a Benevento. L'Honda SH300A, condotto da un diciottenne, ha tamponato l'auto condotta da A.L., 75 anni, che la precedeva. I due ragazzi (a bordo anche un 15enne) sono stati sbalzati dalla moto per l'impatto e, solo per fortuna, non sono stati investiti dalle altre auto in transito. Per soccorrere i due ragazzi sono arrivate sul posto due ambulanze. Una ha portato il conducente dello scooter al Rummo in codice rosso, mentre il passeggero è stato trasferito all’ospedale «Sacro Cuore di Gesù» in codice giallo.Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente da parte della pattuglia della Polizia municipale di Benevento, intervenuta per effettuare i rilievi dell’incidente.

«Anche questa volta una disattenzione – osserva il comandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco – può essere stata alla base del grave incidente, che poteva avere degli esiti tragici. Il consiglio – ripete il capo dei caschi bianchi in ogni occasione - è sempre quello di guidare con la massima attenzione poiché, specie sulle due ruote, i pericoli sono sempre dietro l’angolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA