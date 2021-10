Un ventitreenne ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella frazione Medina, ai confini tra Sant’Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi. Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale che, una volta superata la zona Pacevecchia di Benevento, arriva a Sant’Angelo a Cupolo (località Perrillo) sia a San Nicola Manfredi. A perdere la vita è stato Uri’El De Mercurio, agente di commercio, che risiedeva a San Nicola Manfredi. Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Il personale dell’Unità di rianimazione della Croce rossa immediatamente giunto sul posto anche per la vicinanza tra la sede della Cri e il luogo dell’incidente, non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dal giovane centauro che, comunque, indossava regolarmente il casco.

