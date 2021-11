Auto contro l'albero, conducente positivo al test per alcol e droga

BENEVENTO - È risultato positivo al testi su alcol e droga il 24enne di Caserta che era stato protagonista di un incidente a Limatola finendo con l’auto contro un albero. Ieri la denuncia da parte dei carabinieri di Dugenta relativamente all’incidente accaduto il 24 ottobre.

I militari dell’Arma, immediatamente intervenuti sul luogo del sinistro nel quale rimaneva ferita la sola persona denunciata, hanno constatato che il giovane era uscito dalla sede stradale finendo la propria marcia contro un albero. Portato all’ospedale di Caserta e sottoposto agli accertamenti clinici, è risultato positivo ad alcol e “cannabinoidi”. Da qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’influenza di sostante stupefacenti. Patente ritirata mentre l’auto era stata già sequestrata in occasione dell’incidente.