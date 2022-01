Si ribalta in pieno centro dopo incidente, illeso per miracolo

BENEVENTO - Auto si ribalta, rocambolesco e spettacolare incidente in pieno centro urbano. È accaduto questa mattina lungo il viale Principe Carlo III Spinelli a San Giorgio del Sannio, all’altezza del parco urbano, dove una Jeep bianca è finita capovolta su di un lato, ingombrando il centro della carreggiata. In base alle prime indiscrezioni, il veicolo - alla cui guida c’era un uomo del luogo - dopo aver preso la ruota posteriore di una Range Rover parcheggiata sul viale, per effetto rimbalzo si è ribalta su se stessa. Traffico rallentato e panico tra i tanti giovani che affollavano il viale ed hanno assistito alla dinamica della carambola. Fortunatamente l’uomo è uscito illeso dall’autovettura su cui sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento. Sul posto si sono portati anche i sanitari e gli operatori del 118 oltre i vigili urbani per i rilievi del caso.