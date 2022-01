Scontro tra auto alle porte di Benevento, due feriti

BENEVENTO - Due feriti non gravi è il bilancio di uno scontro tra auto avvenuto ieri sera nei pressi della rotonda dei Pentri alla periferia della città lungo l'asse viario che conduce verso Pietrelcina. Si sono scontrate una Mercedes classe B che procedeva verso Pietrelcina e una Fiat Punto che andava verso la rotonda. Un impatto violento, con i due conducenti che sono stati soccorsi dal 118 e condotti all'ospedale "Fatebenefratelli" e, il secondo, al San Pio. Per uno, solo una ferita al capo, per l'altro il ricovero in osservazione. Sul posto per i rilievi gli agenti della Squadra volanti della questura e la Polstrada.