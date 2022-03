BENEVENTO - Una Panda si è ribaltata dopo uno scontro con una Jeep in una rotatoria all'altezza dello svincolo con via Aldo Moro nella zona alta di Benevento. Lo scontro è avvenuto in direzione Pacevecchia, ad avere la peggio l'anziano 80enne alla guida della Panda che è stato trasportato al San Pio per accertamenti. Nessuna conseguenza per il 60enne alla guida dell'altro veicolo. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili urbani. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo molti i disagi con il traffico andato in tilt in tutta la zona.