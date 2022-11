È deceduta in ospedale a Benevento, dove era ricoverata da domenica scorsa, la donna di 60 anni di Foiano Val Fortore che, alla guida della sua utilitaria, finì in una scarpata dopo un volo di una decina di metri. Con quella della sessantenne salgono a tre le morti per incidenti stradali registrate in provincia di Benevento nell'ultima settimana.