È deceduta ieri mattina all'ospedale «Rummo» di Benevento, Cristina Di Stazio, la sessantaduenne di Foiano Valfortore che sette giorni fa era finita con la sua auto in una scarpata lungo la statale 369 nel tratto tra cimitero del piccolo centro e il bivio di Montefalcone. La malcapitata, per cause non ancora del tutto chiarite, era finita giù per un dirupo, dopo un cappottamento, per circa venti metri. Miracolosamente salva, era stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Benevento, a causa dei traumi e delle fratture riportate, e sembrava fosse ormai fuori pericolo. Ma da sabato le condizioni della donna erano peggiorate e ieri mattina il suo core non ha retto. Sfortunata, Cristina, che aveva già subito la perdita poco tempo fa, per un male incurabile, del marito Giorgio Martucci, cui era molto legata.

Da quando è accaduto l'incidente, con il suo tragico e inatteso epilogo, nel piccolo comune fortorino non si parla d'altro. Cristina e la sua famiglia - restano le figlie, Filomena e Maria - erano molto conosciuti. Il decesso della donna ha scosso la comunità di Foiano e, come accade in ogni piccolo centro, si resta sgomenti e si rispetta il dolore con garbo in un irreale silenzio. Dalle testimonianze raccolte pare che la donna fosse affetta da alcune gravi patologie, e sembra si sottoponesse a dialisi, fattori di fragilità che combinati ai traumi riportati nell'incidente, avrebbero contribuito a provocarne il decesso.

«Era dedita alla famiglia e al lavoro, una donna dai sani principi: insieme al marito e alle figlie - raccontano i conoscenti - ha rappresentato un modello di famiglia unita, che ha sempre vissuto in armonia con gli altri». «Una nostra sorella ci ha lasciati ha commentato il parroco don Pierpaolo Marucci e non possiamo che dirci addolorati. Quando un solo componente della nostra comunità ci lascia in un modo così tragico, tutti ne accusiamo il colpo. Ed è in momenti come questo che si percepisce il senso di comunità. Noi come cristiani siamo segni di speranza e la morte non può mai avere l'ultima parola. Come unità pastorale ci stringiamo alla famiglia di Cristina, al dolore di Filomena e Maria e attraverso la preghiera chiediamo per loro il conforto. Proprio la liturgia delle ultime tre settimane del tempo ordinario ci porta a volgere lo sguardo sulle realtà escatologiche della nostra fede cristiana, cioè su ciò che per fede crediamo e speriamo al termine della vita terrena e del passaggio da questo mondo a Dio».