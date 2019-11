© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in gravi condizioni il 53enne investito ieri sera a San Giorgio del Sannio . L'uomo è stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada lungo il viale Spinelli. Soccorso dai sanitari del 118 è stato dapprima trasportato all'ospedale Rummo di Benevento per poi essere trasferito al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove è ricoverato in prognosi riservata.