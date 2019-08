Sabato 17 Agosto 2019, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata. L'incidente è avvenuto sulla statale 265var Fondovalle Isclero che è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Amorosi (km 5) in provincia di Benevento. Il traffico, riferisce Anas, è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, al 118 e ai vigili del fuoco, è intervenuto il personale Anas al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile.