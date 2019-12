Incidente sul lavoro per un 47enne a Benevento, in via Munanzio Planco. Mentre l'uomo stava effettuando dei lavori di ripulitura di un vecchio pozzo le tavole che lo ricoprivano hanno ceduto facendolo cadere all'interno. A dare l'allarme è stato un suo collega. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno soccorso il 47enne, per quest'ultimo solo una frattura al femore e una prognosi di trenta giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA