Martedì 9 Ottobre 2018, 05:00

BENEVENTO - È morto il bambino che portava in grembo la donna incinta, di Mirabella Eclano, ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli, in seguito al gravissimo incidente avvenuto nella serata di domenica, sulla statale 87. Sale quindi il bilancio delle vittime della disgrazia che ha coinvolto sei persone, tre bambini e tre adulti, che occupavano un’Audi Q3 e una Fiat Punto, che viaggiavano in direzioni opposte sulla strada statale 87, che collega il Sannio al Molise. L’incidente, in cui è rimasto vittima Nicola Vigliotti, originario di Fragneto Monforte e residente a Morcone con la famiglia ha scosso anche i tifosi del Benevento chem ieri sera, hanno voluto dedicare uno striscione a Nicola, tifosissimo dei giallorossi, nei pressi dello stadio Vigorito.