Venerdì 10 Maggio 2019, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Mattinata di paura sulla Fortorina, tra le uscite per Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti dove, intorno alle 9,30 all’interno della galleria «Monteleone» (km 16), si sono scontrate una Bmw e una Lancia Y. Un brutto incidente, che ha visto - loro malgrado - protagoniste due donne, residenti a San Marco, alla guida dei veicoli. Fortunatamente solo tanto spavento ma nessun ferito grave, con una delle due donne portata al Rummo per accertamenti. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, Misericordia, vigili del fuoco di San Marco e carabinieri della compagnia di Pesco, oltre che della polizia locale a supporto, con l’arteria subito chiusa al traffico per mettere in sicurezza l’area. Il blocco, nel tratto compreso tra il km 12,4 (Fragneto Monforte) ed il km 20 (Reino), prontamente comunicato dall’Anas, si è protratto fino alle 11,45 circa, quando il traffico sulla Fortorina è tornato a scorrere regolare.