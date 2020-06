Lungo la strada statale 90/bis delle Puglie è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto in corrispondenza del km 5,400, in prossimità del viadotto Valentino, nel territorio comunale di Benevento, a seguito di un incidente. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre autovetture, provocando la morte di una persona ed il ferimento di altre due. Attualmente la circolazione è deviata in direzione di Benevento al km 6,300, mentre la circolazione in direzione di Foggia è deviata al km 4,800, agli svincoli di Zona Industriale.

