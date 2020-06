LEGGI ANCHE

È in prognosi riservata il 29enne di Cerreto Sannita rimasto coinvolto insieme al figlio di 5 anni in un incidente a bordo di un quad, verificatosi sabato in contrada Cesine di Sopra, lungo una strada secondaria di collegamento tra il piccolo borgo titernino e Guardia Sanframondi, a qualche chilometro dal centro abitato. Le condizioni del giovane hanno destato subito le preoccupazioni del personale medico dell'ospedale «San Pio» di Benevento, dove è stato ricoverato in rianimazione ma lasciando trapelare un moderato ottimismo. Il bambino, invece, non avrebbe riportato gravi conseguenze nell'impatto. La dinamica dell'accaduto resta al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita, intervenuti sul posto e guidati dal luogotenenteper effettuare i rilievi, che torneranno utili nelle indagini al fine di accertare eventuali responsabilità.Uno scenario che ha presentato una precisa connotazione visiva sin dall'arrivo dei primi soccorsi a seguito dell'allarme lanciato da alcuni passanti, intorno alle 22 di sabato.Le preoccupazioni, del resto, si sono da subito concentrate sul piccolo di 5 anni che, per fortuna, non ha riportato ferite gravi al di là dell'inevitabile shock. Per il padre si è invece reso necessario il trasferimento in codice rosso presso il pronto soccorso del nosocomio del capoluogo a bordo di un'ambulanza del 118. Nessun particolare problema per la circolazione stradale in un orario, tra l'altro, non particolarmente trafficato nella zona. Una notizia che, tuttavia, si è subito diffusa a Cerreto Sannita. Apprensione soprattutto per gli aggiornamenti provenienti da Benevento.Resta, intanto, particolarmente alto, tra le comunità interessate, il dibattito relativo alla sicurezza delle principali arterie di collegamento dell'areale. Un tema ritornato di strettissima attualità dopo la tregua concessa dal lockdown e la ripresa della mobilità delle persone.. Ma il discorso si allarga naturalmente anche al grande reticolo della viabilità rurale. Temi che del resto coinvolgono tutto il territorio provinciale dalla Valle Telesina alla Titernina, passando per il Fortore e le Valli Vitulanese e Caudina. Episodi troppo spesso simili al centro anche dell'azione di monitoraggio e pattugliamento portata avanti dalle forze dell'ordine sul territorio, soprattutto nel fine settimana, e finalizzata al contenimento e alla prevenzione degli incidenti stradali.