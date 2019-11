BENEVENTO - Incidente stradale lungo il raccordo autostradale che collega San Giorgio del Sannio con Castel del Lago. A scontrarsi sono stati un tir e un'auto. Quattro le persone coinvolte nell'impatto, di cui tre sono state trasportate in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire alla polizia stradale di effettuare gli accertamenti utili a stabilire la dinamica dell'incidente e, successivamente, la rimozione dei mezzi. Ultimo aggiornamento: 22:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA