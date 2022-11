Incidente Valle Telesina: 19enne perde il controllo dell'auto e finisce contro il muro

Un ferito e tanta paura. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte lungo la provinciale 833 che collega San Salvatore Telesino a Faicchio. Tre i giovani coinvolti, tra loro due minorenni che sono però rimasti illesi. Distrutta la Volkswagen Polo con alla guida un 19enne di Telese Terme che per cause in corso di accertamento ha finito la sua corsa schiantandosi contro il muro di cinta di un'abitazione in località Cortesano, a Faicchio.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Amorosi, i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno dovuto liberare il giovane rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura e i sanitari del 118. Il 19enne è poi stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Pio di Benevento per le ferite riportate ma non è in pericolo di vita.