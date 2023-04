Incontro con gli animalisti, fare l'impresa e le uscite della Madonna delle Grazie

-Animalisti ed enti che operano per la protezione e la tutela degli animali sono invitati dalla Lav di Benevento all'auditorium Spina Verde, domenica 16 aprile, per un dibattito con il criminologo e responsabile dell’osservatorio Zoomafia della LAV, Ciro Federico Troiano, a partire dalle ore 10. L'incontro è stato organizzato per discutere dei fatti di cronaca accaduti nell'ultimo anno, riguardo i gravi episodi di violenza nei confronti degli animali e per costituire un punto di incontro fra tutte quelle persone che nel loro piccolo si impegnano per garantire una equilibrata convivenza di animali domestici, randagi e selvatici. La Lav ha invitato gli enti territoriali, le istituzioni e i cittadini al fine anche di costruire una rete sul territorio. Confermate la presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella, dell'assessore all'ambiente Alessandro Rosa, dell'assessore alle politiche sociali Carmen Coppola, del consigliere comunale Alboino Greco come anche di Luigi Diego Perifano di Benevento Città Aperta, insieme al docente del liceo Giannone Nicola Sguera e Luigi Marino del comitato di quartiere Centro Storico.



alle 16.30 a Palazzo Mosti ci sarà la conferenza stampa della competizione territorialeorganizzata dall’associazione non profit Junior Achievement Italia, con il patrocinio del comune di Benevento. L'iniziativa rientra in un programma di educazione all'imprenditorialità, progetto accreditato al Ministero dell'Istruzione (PCTO), che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado della Campania e della Basilicata. Durante la conferenza stampa, cui presenzieranno Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Alboino Greco, consigliere comunale e presidente Commissione Attività Produttive, Italo Barbieri, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Luca Cavalli, presidente del Forum Giovani, Giusi Dente, program manager di Campania JA Italia, Paolo Palumbo, docente dell'Università Giustino Fortunato e Domenico Ialeggio, ceo di SEI Sannio, il management dell’associazione illustrerà il programma della competizione territoriale che si terrà il prossimo 29 aprile presso Palazzo Paolo V a Benevento.- Ancora il, nell'auditorium della, a Benevento, si tiene il convegno organizzato dal Centro Studi del Sannio sul terzo centenario dell'incoronazione della patrona di Benevento. L'occasione prevede un ricco calendario di appuntamenti, in programma dal 21 aprile all'1 maggio, per rievocare lo straordinario evento della peregrinatio della Madonna delle Grazie, che fu incoronata il 3 aprile 1723 dal Cardinale Vincenzo Maria Orsini, futuro Papa Benedetto XIII. Nell'incontro del 17 si ripercorreranno le "uscite" della Madonna, il legame con la città di Benevento e con il popolo sannita, grazie a studi e testimonianze inedite sullo storico evento del 1723. La Madonna delle Grazie è venerata come patrona dell'intero Sannio.