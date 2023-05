Sant'Agata de' Goti, tutto pronto per l'edizione 2023 dell'Infiorata artistica del Corpus Domini

Domenica mattina la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sant'Agata de' Goti presenterà l'edizione 2023 dell'Infiorata artistica del Corpus Domini. L'evento, che ogni anno attira tra le stradine e gli slarghi del borgo antico migliaia di turisti, è in programma per domenica 11 giugno anche se i lavori per la preparazione dei quadri che riempiranno di profumi e colori il centro storico santagatese inizieranno già nella giornata del sabato.

Tante le novità per l'edizione di quest'anno che verranno annunciate domenica mattina nel corso della presentazione ufficiale dal presidente della Società Operia, Antonio Piscitelli, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei tanti partner dell'evento, dall'Unità Pastorale alle scuole, alle associazioni.

I temi scelti per quest’anno, ed ai quali si ispireranno i tappeti di fiori, saranno la "XXXVII giornata mondiale della gioventù" e l'allarme siccità.