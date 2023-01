Scarseggiano le scorte di alcune tipologie di medicinali nelle farmacie del Sannio e si teme che la situazione possa peggiorare nei prossimi mesi. Si tratta di un'emergenza che sta interessando l'intero territorio nazionale e che si ripercuote anche a livello provinciale. L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha pubblicato l'elenco dei tremila farmaci che mancano, tra i quali sono inclusi antinfiammatori, antipiretici e antibiotici, come l'amoxicillina, usata soprattutto in ambito pediatrico per la quale la fine presunta della indisponibilità dovrebbe concludersi nel mese di marzo.

«Anche le nostre farmacie - dice Tommaso Cusano, presidente provinciale di Federfarma - stanno risentendo di questa situazione determinata da una serie di concause. Le carenze, che cominciano a preoccupare, riguardano soprattutto gli sciroppi per uso pediatrico, gli antibiotici e gli antinfiammatori. Alle cause già preesistenti, che ormai perdurano da anni e che sono legate a fattori economici e di mercato, attualmente, si sono aggiunte sia la difficoltà della distribuzione che, inevitabilmente, risente del caro energia, sia la carenza di materie prime e dei principi attivi necessari alla produzione del farmaco, oltre che della plastica conformata e dell'alluminio per confezionare i blister. È chiaro che la situazione è ancora più grave in un momento in cui, la popolazione sta facendo i conti con l'influenza stagionale e con il Covid per la cui cura è richiesto soprattutto l'uso di antinfiammatori e antipiretici che sono tra i prodotti da banco di cui c'è maggiore carenza. In questa fase, è opportuno evitare inutili corse per l'accaparramento di medicinali e rivolgersi alla propria farmacia di fiducia».



La particolare incidenza dell'influenza e delle complicanze a carico dell'apparato respiratorio in particolare tra i bambini non consente di dover affrontare anche il timore di non poter fare affidamento sulle medicine necessarie. Il fenomeno è reale e non è un caso che alcuni farmacisti in altre realtà stanno ricorrendo all'uso di farmaci galenici,medicinali preparati su richiesta nei laboratori di alcune farmacie, seguendo le indicazioni presenti su una prescrizione medica destinata a un paziente in particolare. Sempre più persone ricorrono ai preparati galenici perché offrono il vantaggio della personalizzazione del dosaggio in base alla tipologia di paziente, dell'associazione di più principi attivi e della possibilità di variare la forma e gli eccipienti per scongiurare allergie e intolleranze. Tuttavia, nonostante questi farmaci rappresentino un valido aiuto, sono prodotti in modo limitato e non su scala industriale per cui non possono essere smerciati su larga scala e non sono risolutivi in una fase di reale difficoltà.



«Per evitare che la circostanza l'attuale carenza di alcuni medicinali possa peggiorare dice Fulvio Capece, titolare della farmacia Murgantina di Morcone - l'Aifa è autorizzata dalla normativa vigente a effettuare il blocco temporaneo delle esportazioni di medicinali per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità dei farmaci ma, a mio avviso, bisognerebbe unificare i prezzi per evitare che ci siano discrepanze sui mercati europei. Ci è stato suggerito anche di procedere alla preparazione di farmaci galenici ma non credo sia fattibile. La carenza di alcuni prodotti, in verità parecchi, al momento, è un fatto reale che richiede una soluzione» Le conferme al riguardo arrivano anche da Giuseppe Cama della farmacia Del Grosso di Benevento. «Mancano molti farmaci dice il farmacista - tra i quali il Nurofen, usato come antipiretico per i bambini. Stiamo tamponando con i prodotti equivalenti perché gli altri sono pressoché introvabili, ormai da qualche tempo. Sicuramente, è un disagio non indifferente in un periodo dell'anno in cui antifiammatori, antipiretici e antibiotici sono più richiesti».

l.d.c.