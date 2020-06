LEGGI ANCHE

«C'è molta attesa a Guardia Sanframondi per la negativizzazione dell'ultimo positivo. Quando accadrà, tireremo finalmente un sospiro di sollievo». Così, il sindacocommenta il protrarsi della positività al coronavirus del suo concittadino, involontaria «causa impediente» all'ufficializzazione della zona bianca nel Sannio. «Si tratta di un uomo che ha meno di 45 anni dice - con moglie e figli per i quali è stato revocato il regime di quarantena, che, durante tutto il percorso, è stato seguito a domicilio dall'Usca (unità speciale di continuità assistenziale) dell'Asl. Giovedì è stato fatto l'ultimo dei quattro tamponi di controllo di cui aspettiamo l'esito da un momento all'altro. Siamo abituati all'attesa che ha caratterizzato anche la vicenda del militare 22enne (paziente 1 nel Sannio) per il quale, la negativizzazione è arrivata dopo 45 giorni di positività». Rimane sempre fermo a uno il numero dei positivi e a 170 quello dei guariti. L'emergenza ha esacerbando le difficoltà già esistenti, con l'aggravante di dividere le famiglie che si riabbracciano dopo mesi di lontananza.Responso positivo anche per il personale docente e non docente testato prima dell'inizio degli esami di stato, che ha confermato il trend di totale negatività dei tamponi.Intanto, i medici di Medicina generale stanno lavorando sull'anticipazione della campagna vaccinale antinfluenzale, con qualche perplessità avanzata dal segretario provinciale dell'organizzazione sindacale Fimmg. «Con l'abbassamento a 60 anni della fascia degli aventi diritto al vaccino antinfluenzale in forma gratuita dice prevediamo un maggiore afflusso e si porranno sicuramente questioni organizzative da risolvere. Le dosi di vaccino che l'Asl dovrà ordinare, sfioreranno quota 100mila, contro le 70mila dell'anno scorso, da distribuire ai 181 medici del territorio. È un calcolo approssimativo fondato sul fatto che ci saranno in media tra i 100 e i 200 pazienti in più da vaccinare per ogni medico di base. Ci stiamo già ponendo i primi interrogativi su come evitare gli assembramenti, su come procedere per accogliere i pazienti, considerato che, per ogni accesso è necessario procedere all'aerazione e alla sanificazione dei locali dello studio. Per i massimalisti, le persone da vaccinare diventano circa 700. Molti di noi, soprattutto in studi associati in cui ci sono due o tre medici, dovranno provvedere all'acquisto di altri frigoriferi per contenere la mole di dosi vaccinali. Sembrano elementi marginali, ma non lo sono perché quando l'Asl ci chiamerà per ritirare i vaccini dovremo essere organizzati. Invitiamo, comunque, la gente a vaccinarsi per andare per esclusione in caso di ritorno del Covid».Sono emblematiche le considerazioni affidate ai social dal sindaco: «Sono in Liguria da miei nipotini e dai miei figli scrive in un post su facebook - e vedo in giro tanta gente senza mascherina perché qui l'obbligo non c'è mentre il virus circola ancora e il vaccino è lontano. Il Sud ha dato una lezione di stile, facendo sacrifici, remunerati da un contagio basso e, a Benevento, quasi inesistente. Le attività stentano a riprendere il ritmo, qualcuno non ha riaperto ma c'è la voglia di andare avanti e il mio collega sindaco di Loano ha attuato le mie stesse misure di solidarietà. I sindaci italiani sono stati e sono quelli più esposti, sempre accanto alla loro gente perché il peso delle difficoltà è stato scaricato su di loro. Ora i Comuni, il nostro tra essi, sono senza risorse e faticano a far quadrare i bilanci in quanto il governo non aiuta come dovrebbe. Però, siamo tra la gente, anche quando, come me, si è a migliaia di km di distanza per rivedere nipoti e figli che non vedevo da 5 mesi».