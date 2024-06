L’infopoint di piazza Pacca si appresta ad aprire ai turisti grazie all’affidamento alla Pro loco Samnium. Un esito già scritto quello scaturito dalla manifestazione d’interesse indetta dal Comune. Allo spirare dei termini per la presentazione delle offerte, fissato al 6 giugno, al protocollo di Palazzo Mosti è pervenuta unicamente la disponibilità del sodalizio cittadino di promozione turistica guidato da Pino Petito. Con ogni probabilità, saranno dunque i volontari della Samnium a garantire l’operatività della struttura appena inaugurata in piazza Cardinal Pacca, con avvio presumibile da luglio. Per l’annuncio ufficiale manca il completamento della procedura avviata dall’ufficio servizi turistici, che si conta di perfezionare già nel corso di questa settimana.

LA NOMINA

Il dirigente Alessandro Verdicchio ha nominato la commissione di valutazione formata dallo stesso numero uno del settore in funzione di presidente, dalla responsabile del procedimento Giuseppina Colangelo e dal dipendente Emilio Fabozzi. L’organismo già nella giornata odierna si riunirà per esaminare il progetto di gestione presentato dall’unico soggetto dettosi disponibile. Per ottenere l’affidamento, alla Pro loco Samnium basterà non uscire dai binari tracciati dal Comune nel bando pubblicato lo scorso 17 maggio, che in sintesi prevede l’apertura nel periodo estivo (1 maggio-30 ottobre) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica dovrà estendere l’operatività tra le 9,30 e le 13,30 e tra le 14,30 e le 18,30. L’orario invernale (1 novembre-31 marzo) vedrà la struttura attiva soltanto di mattina (10-13,30) nei giorni infrasettimanali, mentre nel fine settimana i battenti saranno aperti dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Per quanto riguarda i servizi da rendere, l’amministrazione ha stabilito che gli operatori forniscano «informazioni precise e dettagliate sui servizi turistici del Comune, con l'indicazione dei prezzi praticati sui trasporti, sui pubblici esercizi, sulle strutture congressuali, sui servizi di pubblica utilità. Il personale addetto deve saper dare informazioni esaurienti sulle risorse storico-artistiche e naturalistiche, su itinerari turistici, strutture ricettive e di ristorazione presenti sul territorio con le relative tariffe o menù e scontistiche dedicate, manifestazioni ed eventi, tempo libero e sport nell'ambito di appartenenza, indicando orari, localizzazioni e accessibilità», contribuendo inoltre ad alimentare il portale turistico on line del Comune. Canonica la funzione di dispensario di brochure informative con l'indicazione delle principali attrattive e servizi, è prevista inoltre l’attività di «customer satisfaction», ovvero gli addetti dovranno «offrire assistenza al turista per l'inoltro all'autorità competente di reclami per disservizi, mettendo a disposizione specifici modelli e aiutando nella relativa compilazione». Richiesta infine «la elaborazione mensile di un report con i dati attinenti l’utenza (flussi, bisogni, proposte)». Gli operatori potranno anche effettuare la prenotazione di pernottamenti presso le strutture ricettive locali, richiedendo all’utenza un importo non superiore al 5 per cento della transazione. La gestione si protrarrà fino al 31 dicembre 2026.

IL CASO

Infopoint che però rischia di finire preda dei vandali, ipotesi tutt’altro che remota dati i precedenti. E le telecamere posizionate dal Comune nell’ambito dei lavori finanziati con i Pics non sono in grado di svolgere la loro funzione. Gli apparecchi non sono ancora collegati alla rete cittadina della videosorveglianza che affluisce alla centrale operativa del comando di polizia municipale. Lo si evince dalla determina del settore lavori pubblici che ha affidato il servizio di vigilanza a una società privata fin dalla serata dell’inaugurazione svoltasi il 7 giugno «al fine di prevenire atti vandalici».