Instagram, fioccano nel Sannio le denunce per furto del profilo

BENEVENTO - Fioccano a Benevento le denunce per il furto del proprio account sul noto social network Instagram. Tante le segnalazioni arrivate alla Polizia postale su cui sono in corso le indagini. La tecnica utilizzata dai malfattori consiste nell’inviare alle inconsapevoli vittime un messaggio, sia dai contatti seguiti sia da estranei, nel quale il mittente comunica di aver problemi di accesso al proprio account oppure di aver subito il guasto del telefono e di avere bisogno, quindi, di aiuto per ripristinare il proprio profilo. Le vittime vengono quindi informate che, in breve tempo, riceveranno un link di recupero da parte di Instagram del quale dovranno fare uno screenshot da inoltrare al contatto mittente. In realtà il link proveniente da Instagram riguarda una richiesta di reset dell’account della vittima fatta dagli stessi truffatori che, così, si appropriano dei dati e dell'account della vittima.