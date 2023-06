Integrazione tra popoli, torna il Telesia for peoples

Per il decimo anno consecutivo sarà la città di Telese Terme ad ospitare il 'Telesia for Peoples', l’evento nato da un’idea dell’associazione italoamericana Icosit per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica dell'integrazione tra i popoli.

La manifestazione, infatti, si svolgerà dal 14 al 16 luglio nel parco delle Terme di Telese e sarà dedicata al progetto 'Casa di Tonia', voluto dal cardinale emerito di Napoli, Crescenzio Sepe e alla sua fondazione 'In nome della vita onlus'. Nella serata conclusiva sarà assegnato il premio a personaggi (esponenti del mondo della chiesa e delle istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) "che nella loro attività - spiega il presidente di Icosit, Mimmo Ragozzino - non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”.