Torna alta l'attenzione sul problema sicurezza legato alla strada provinciale 122, importante collegamento tra Durazzano e Sant'Agata de' Goti, spesso teatro di frane e smottamenti che ne hanno comportato in passato anche la chiusura.

Il 28 gennaio scorso il primo cittadino durazzanese Alessandro Crisci aveva convocato in municipio Provincia e rappresentanze parlamentari proprio per affrontare la questione, e nella tarda mattinata di ieri il deputato di Forza Italia, e sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano ha scritto proprio al primo cittadino di Durazzano e per conoscenza anche al sindaco di Sant'Agata Salvatore Riccio ed al presidente della Provincia Nino Lombardi. Una missiva per raccontare l'esito dell'incontro avuto dal parlamentare con il ministro all'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ma, anche, per denunciare l'immobilismo sulla questione da parte di Regione e Rocca dei Rettori.

«Ti invito a chiedere alla Provincia di Benevento se - si legge nella missiva a Crisci - a distanza di oltre un mese dall'incontro del 28 gennaio, ha attuato le procedure per risolvere, come di sua competenza, l'annosa problematica. Non mi meraviglierebbe una reiterata inerzia politica ed amministrativa nel merito, così come non mi meraviglia l'aver preso atto che la Regione non ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di finanziare alcun progetto del territorio sannita».

«Di concerto con il ministro - spiega infatti Rubano - ho promosso l'espletamento di un'istruttoria tecnica dalla Direzione Generale competente la quale ha precisato che le iniziative che il Ministero mette in atto sul tema della prevenzione e della mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico consistono essenzialmente negli atti di programmazione e di finanziamento degli interventi proposti dalle competenti Regioni e dalle Province autonome». Alle Regioni spetta, aggiunge Rubano, il compito di caricare gli interventi ritenuti prioritari sulla piattaforma "Rendis" dove però non risulta nessun progetto per la Sp122.

Invito, quello di Rubano, prontamente accolto dal sindaco Crisci che già nel pomeriggio di ieri ha scritto agli uffici provinciali per chiedere notizie del progetto da 3,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della Durazzano-Sant'Agata ricevendo come risposta la notizia che proprio nella giornata di ieri è stato completato l'iter sulla piattaforma. Così come confermato poi anche dal sindaco di Sant'Agata Salvatore Riccio. «In merito alla nota dell'onorevole Rubano - dice il primo cittadino santagatese - posso assicurare che a seguito della riunione avvenuta a Durazzano è stato prontamente approvato e sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Provincia e i due comuni».