Intesa tra Tribunale e San Pio per gli accertamenti di invalidità civile

Intesa tra Ospedale «San Pio» e Tribunale per favorire gli accertamenti dell'Inps in materia di concessione di pensioni d'invalidità. Un settore questo che resta di grande rilevanza per le sue dimensioni. L'accordo sottoscritto nei giorni scorsi prevede l'utilizzazione degli ambulatori della struttura sanitaria del «San Pio» per gli accertamenti peritali.

L'Inps è delegata, come è noto, dalla normativa vigente tra l'altro alle erogazioni delle prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile. E proprio l'Inps ha segnalato al Tribunale civile sannita le difficoltà riscontrare dai propri medici a partecipare, come consulenti tecnici di parte, alle operazioni peritali per i giudizi di invalidità civile, sia per la dislocazione degli studi privati dei consulenti tecnici, sia per la diversificazione degli orari di visita. Per rendere più celeri ed efficienti le procedure si è pensato a questo rapporto di collaborazione istituzionale che si è concretizzato con la sottoscrizione di un contratto da parte del presedente del Tribunale Marilisa Rinaldi e dal direttore generale del «San Pio» Maria Morgante. In particolare il «San Pio» ha ceduto in comodato d'uso gratuito al Tribunale i locali dell'azienda al piano terra del padiglione denominato «Rummo», per una superficie di circa 150 metri quadrati. Questi ambulatori sono dotati di tutti gli impianti tecnologici funzionali agli adempimenti previsti.