Cane abbandonato e investito sul raccordo: si salva trascinandosi a bordo strada

Era stato investito lungo il raccordo che collega Benevento con San Giorgio del Sannio ed è riuscito a salvarsi trascinandosi lungo il ciglio della strada, dietro dei segnali stradali dove l'hanno trovato gli operai dell'Anas. Questi ultimi hanno avvisato il servizio di accalappiamento che lo ha trasferito presso l'Asl veterinaria.

I volontari della Lega nazionale per la difesa del Cane, sezione di Benevento, sono poi andati a prenderlo per portarlo presso una clinica dove è stato sottoposto ad una serie di esami. Il cagnolino ha una doppia frattura al bacino, una contusione polmonare ed un problema alla vescica ma "fortunatamente - scrivono sulla loro pagina instagram - la spina dorsale è integra e riprenderà a camminare". Probabilmente il cagnolino si trovava sul raccordo in seguito ad un abbandono, l'ennesimo della stagione estiva.