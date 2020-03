Ritorno in campo, Albertini contro Inzaghi

BENEVENTO - «L’ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate». Questa la frase al vetriolo con cui Demetrio Albertini, ex centrocampista di Milan e Nazionale, ha commentato le recenti dichiarazioni di Filippo Inzaghi che domenica pomeriggio, ospite di Sky Sport, si era detto favorevole a concludere la stagione anche a costo di scendere in campo in piena estate. Un’uscita, quella del tecnico giallorosso, dettata non soltanto dalla legittima volontà di tutelare la trionfale annata del Benevento, ma anche di salvaguardare il futuro del calcio nostrano che, secondo il punto di vista del mister, in linea con le ultime esternazioni del presidente Figc Gravina, rischierebbe il collasso in caso di mancata ripresa dei tornei professionistici.

