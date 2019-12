«Se fosse lentezza, potremmo pure farne l'elogio, ma quello che contraddistingue l'amministrazione Pepe è una sorta di latitanza e di disimpegno della maggior parte dei suoi componenti». È l'attacco che la consigliera comunale di opposizione Francesca Pedicini sferra contro i suoi ex colleghi di maggioranza. L'esponente di FdI, partito per il quale è candidata alle prossime elezioni per il consiglio regionale della Campania, punta la sua attenzione sui lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico capoluogo, per la spesa complessiva di circa 1,5 milioni.



«Anche la gestione dell'intervento di abbattimento e ricostruzione della palestra scolastica, con conseguente realizzazione di nuove aule e laboratori, - afferma l'esponente del partito della Meloni - fa sorgere più di una domanda sulle capacità organizzative e di programmazione dell'amministrazione: perché ancora non si è dato il via ai lavori? E poi, se questi dovessero partire, nei prossimi mesi, non è normale che, a pochi metri da una scuola aperta, si debba abbattere una tale struttura, con i bambini nelle classi, costretti a far lezione, tra il rumore assordante e le nuvole di polvere. Ma soprattutto: perché ci si è ridotti ad eseguire i lavori proprio in questo periodo, con l'anno scolastico in corso? È evidente conclude la coordinatrice di FdI nel Medio Calore - che avviare dei lavori di tale portata, durante il periodo delle lezioni comporta rischi e pericoli sia per gli alunni sia per gli insegnanti che si ritrovano a frequentare l'area adiacente al cantiere. Un aggravio per gli oneri di sicurezza soprattutto in un periodo storico in cui la terra ha ricominciato a tremare».



«Non sarà un cantiere facile afferma il neo dirigente dell'Utc, architetto Raffaele Pianura soprattutto per garantire la sicurezza, in quanto si va a operare tra due edifici scolastici, dove si svolgono quotidianamente attività didattiche. I lavori riguarderanno la demolizione della palestra dell'ic «R. Levi Montalcini» e la realizzazione di un nuovo spazio, una volta abbassato il piano di posa delle fondazioni alla quota del cortile della scuola media, con lo sfruttamento della superficie soprastante come spazio da destinare ad aule e laboratori, incrementando così la dotazione strutturale della scuola. Dopo aver appaltato i lavori, siamo ora alle prese con la gara per l'affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che è molto importante. C'è stato un rallentamento perché abbiamo dovuto procedere alla sostituzione del presidente della commissione di gara e alla rideterminazione della stessa. A giorni, concluso tale adempimento, consegneremo i lavori, con un articolato e condiviso piano di sicurezza». © RIPRODUZIONE RISERVATA