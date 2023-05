Educazione civica e arte: Milot al “Rampone”

«I diritti civili attraverso le manifestazioni artistiche» è il titolo dell'evento promosso dall'istituto Rampone di Benevento nell'ambito di un progetto di educazione civica. L'appuntamento è per mercoledì 24 maggio dalle 9.30 alle 13 presso la sede di via Stasi al rione Ferrovia. In prima linea nell'organizzazione i docenti Katiuscia Verlingieri, Raffaele Esposito, Rita Iuliano e Filargino Frusciante; il convegno si avvale inoltre del patrocinio dell’Ordine degli avvocati e dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento.

Il percorso ha visto impegnati gli alunni del biennio digitale; sono state affrontate le tematiche dei diritti civili, in un excursus artistico che parte dalle sculture greco romane e, passando per l’arte pittorica seicentesca, arriva alle sculture contemporanee. Ecco perché saranno relatori del convegno oltre al magistrato Roberto De Matteis, l’artista Milot, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese, l'avvocato Federico De Luca, e i professori Franco Frattolillo (Unisannio) e Raffaele Esposito.

Ci sarà inoltre la presentazione del primo contenuto educativo multimediale di educazione civica, avente ad oggetto i temi del progetto, in realtà virtuale, autoprodotti da un istituto scolastico, in particolare dagli alunni di 4 e 5 B del corso di Informatica coordinati dal professor Esposito. Il contenuto multimediale, fruibile al pubblico attraverso l’utilizzo di visori professionali, attiene all’ambito dell’innovazione didattica, riguardante l’«eduverso». Saranno presenti per i saluti istituzionali il dirigente dell’Istituto Palmieri Rampone Polo Nazzareno Miele, la oresidente dell’Ordine degli Avvocati Stefania Pavone e quello dell’Ordine degli Ingegneri di Benevento Ivan Verlingieri. La grafica è stata curata dagli alunni del corso di grafica, coordinati dai professori Ester Iannella e Fabio Iannotti.