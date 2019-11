Per la partita Italia-Georgia - prevista domani 8 novembre alle 17.30 allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento - sono circa 4 mila i biglietti offerti gratuitamente negli istituti scolastici e nelle scuole calcio di Campania, Molise, Puglia e Calabria. L’iniziativa in vista della gara valida per la qualificazione al campionato europeo femminile è stata promossa dal Settore giovanile e scolastico della Figc. L’obiettivo è promuovere e mettere ulteriori basi utili allo sviluppo del calcio femminile, oltre che alla sua diffusione in termini di conoscenza e di pratica sportiva, coinvolgendo in particolare le giovani calciatrici. "E' un'occasione unica per avvicinare le giovani generazioni allo sport ed educarle ai valori sani della pratica sportiva", dichiara Giuseppe Madonna, coordinatore in Campania del Settore giovanile e scolastico della Figc © RIPRODUZIONE RISERVATA