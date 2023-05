IVPC Rugby Benevento: si riparte da Educamp

Archiviata la giornata del 30 aprile, quando lo stadio comunale Dell'Oste ha ospitato la XXXVIII edizione del Torneo Internazionale di Rugby, cui hanno partecipato oltre 800 giovani atleti, il campo comnuale di Pacevecchia intitolato ad Alfredo Dell'Oste - lo sfortunato ex capitano del Benevento Rugby, scomparso a soli 49 anni per un male incurabile - è pronto ad accogliere i bimbi dai 5 ai 4 anni per le attvità estive.

Per promuovere e rilanciare lo sport del rugby, da sempre molto in voga nella città di Benevento, ogni estate il campo sportivo diventa campo estivo e questa stagione 2023 è ancora più piena di appuntamenti, rivolti soprattutto ai bambini.

Nella rirpesa post-pandemia la tradizione del rugby in città è una forte motivazione che spinge gli organizzatori ad essere sempre aperti e sempre presenti sul territorio.

Tra le attività già pubblicizzate c'è l'importante iniziativa legata al progetto "Educamp" patrocinato dal Coni: dal 3 al 28 luglio i ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno andare alla scoperta di varie discipline sportive, come il tiro con l'arco, pallavolo, atletica leggera, e tanto altro...

Nelle giornate che i ragazzi trascorreranno nello stadio Dell'Oste, i partecipanti avranno anche la possibilità di incontrare atleti di spessore nazionale e interagire con loro. Si parlerà anche di alimentazione, con momenti di merenda (a cura di professionisti del settore). Gli iscritti avranno a disposizione ben 25.000 mq di aree attrezzate con palestra, spogliatoi, campo di calcio a 5, basket, spazi verdi, Club House... Chi vuole iscriversi può farlo a partire dal 29 maggio contattando i numeri sulle locandine pubblicitarie e consultando i social network del Rugby Benevento.

Tra gli Educamp Coni - i centri sportivi multidisciplinari rivolti ai ragazzi tra i 5 ed i 14 anni - che nel periodo estivo offrono la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive, in base alle diverse fasce d’età, Benevento ospiterà anche obiettivo sport, dal 12 giugno al 7 luglio 2023 presso l'Istituto Agrario Mario Vetrone a Piano Cappelle, con arti marziali, badminton, bocce, calcio, danza, dodgeball, karate, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, scacchi, scherma e tennis.