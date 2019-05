Mercoledì 8 Maggio 2019, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato trovato in possesso di alcuni cacciaviti, di due mini torce, di un cappellino di lana e di altri strumenti atti allo scasso occultati all'interno dell'auto a bordo della quale viaggiava in compagnia di altri tre giovani con numerosi precedenti di polizia l'uomo denunciato ieri dagli uomini della squadra Volante della questura di Benevento. Si tratta di un 47enne, residente nella provincia di Avellino.Alle ore 21 circa, è stato notato dagli agenti mentre percorreva via Nicola Marone a Benevento a bordo di una Fiat Panda a bassissima velocità. Ritrovati gli arnesi atti allo scasso i quattro uomini sono stati portati in questura per ulteriori accertamenti: sono precedenti di polizia per rapina, ricettazione, furto, truffa estorsione ed usura. Il proprietario dell'auto è stato denunciato. Per gli altri tre è stata proposta l'emissione di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Benevento.