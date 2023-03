Veleni nell'acqua, il picco di novembre resta un mistero. Quattro mesi di controlli ininterrotti e tre diversi laboratori di analisi, pubblici e privati, accreditati e non, concordano nel certificare lo stesso dato: la concentrazione monstre di tetracloroetilene registrata il 15 e il 17 novembre dello scorso anno non si è più ripetuta in alcun modo.

I valori misurati nell'ultimo quadrimestre, infatti, non si sono semplicemente mantenuti al di sotto del clamoroso "250 microgrammi per litro" riscontrato il 17 novembre da Asl e Arpac, ma sono addirittura rimasti cento volte più giù di quello standard, sempre ampiamente entro il limite per la potabilità fissato a 10 microgrammi per litro. E dunque, si ripropone immutato l'interrogativo: come spiegare il boom di quei giorni?

Come si ricorderà, il caso scoppiato nello scorso autunno provocò notevoli disagi per i residenti dei popolosi rioni Libertà e Ferrovia. Mezza città fu privata dell'uso potabile dell'acqua la sera del 17 novembre a seguito della ordinanza del sindaco Clemente Mastella, a sua volta innescata dalla comunicazione urgente del dipartimento Prevenzione dell'Asl. Già il 15 novembre, si scoprirà successivamente, l'Asl aveva riscontrato la presenza nei pozzi di Pezzapiana di valori esorbitanti di tetracloroetilene (189 microgrammi) ma non era scattato alcun allarme in attesa di un test di verifica persino più preoccupante (250 microgrammi). Via dunque allo stop d'urgenza e alle furenti polemiche tra Comune e Asl-Arpac sul versante istituzionale, e tra maggioranza e opposizione su quello politico. Protagoniste anche le associazioni, in primis Altrabenevento, che da anni denunciano la contaminazione della falda in zona Stazione centrale, attualmente sottoposta a piano di caratterizzazione per risalire alle cause del fenomeno. Boom di inquinanti poi scomparso nell'arco di poche ore. Già la mattina del 19 novembre scattò il dietrofront autorizzato dall'Asl e veicolato da Palazzo Mosti a una città quasi del tutto frastornata dalla diffusione dei dati.

Cosa è accaduto da allora? La mancanza di comunicazioni dagli enti preposti è indice di un regresso della problematica, almeno nella sua dimensione patologica. La presenza di tetracloroetilene nelle acque attinte a Pezzapiana continua a esserci, ma in concentrazioni tali da non costituire un pericolo per la salute umana. Per la prima volta dalla crisi di novembre, il Mattino pubblica l'esito dei campionamenti effettuati dall'Asl e dal gestore Gesesa. Tutti al di sotto della linea rossa dei 10 microgrammi stabilita dalla legge. Dopo il boom di novembre, l'Asl, su sollecitazione della Prefettura, ha intensificato i controlli che tuttora esegue con frequenza settimanale. Ciclo apertosi il 23 novembre con risultati assolutamente rassicuranti: 1,3 microgrammi di tetracloroetilene nella vasca post clorazione di Pezzapiana. Valore salito a 2,1 microgrammi l'indomani, per poi scendere a 1,5 microgrammi nei tre prelievi eseguiti tra il primo dicembre e il 13 dello stesso mese. Ancora più in basso (1,2 microgrammi) il responso del 20 dicembre, un tantino più su il 27 dicembre con 1,6 microgrammi. Andamento altalenante ma sempre rispettoso dei limiti anche a gennaio. Cinque i campionamenti effettuati dai funzionari Asl con misurazioni oscillate tra un massimo di 1,4 microgrammi refertati il 10 e il 31 gennaio, e un minimo di 0,7 microgrammi il 24 gennaio. Concentrazioni ancora più basse presso i fontanini stradali. Quello di via Piccinato al rione Libertà ha segnato il suo valore massimo il 24 novembre con 1,3 microgrammi. La postazione di viale San Lorenzo (Bue Apis) ha fatto il suo record il 27 dicembre con 1,4 microgrammi. Per quanto riguarda l'erogatore di piazza Basile a Pezzapiana, picco il 24 novembre con 2,4 microgrammi.

Pur proseguendo le attività di controllo, che non hanno fatto registrare superamenti, Asl ha preferito non divulgare i dati a partire da febbraio, anche per effetto dell'inchiesta giudiziaria in corso sul caso. La continuità dei risultati è comunque assicurata dai controlli interni di Gesesa. Al netto del cambio di laboratorio imposto dall'Asl, le concentrazioni sono rimaste sempre nei limiti. Il punto massimo di veleni, ma sempre ben al di sotto del limite, si è registrato il 20 febbraio con i 2,28 microgrammi riscontrati nel pozzo 1 di Pezzapiana. Numeri più contenuti ai fontanini, con apice a San Modesto il 20 febbraio. Le misurazioni eseguite dal nuovo analizzatore (Natura di Casoria) hanno attestato un ulteriore abbassamento dei valori, tutti al di sotto di 1 microgrammo nei due test effettuati a marzo. Nulla di neanche lontanamente paragonabile a quell'accelerazione improvvisa che attende ancora una spiegazione.