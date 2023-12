Continua a crescere il fabbisogno di figure professionali da inserire nel circuito produttivo del Sannio. Nell'arco di tempo che va da dicembre a febbraio, le previsioni segnalano che ne occorrono 4340 perché le attività economiche, di ogni settore, possano svolgersi regolarmente, nel rispetto di piani e strategie imprenditoriali elaborate. È una variazione di 670 unità in più maturata nel corso del 2022; nello stesso periodo dello scorso anno preso in esame, infatti, veniva segnalata un'esigenza di 3670 maestranze. Nel solo mese in corso, in particolare, ci sono 1.090 occasioni di lavoro disponibili da coprire; ammontavano a 860 nel dicembre del 2022: un incremento, dunque, di 230 richieste. È il quadro che viene fuori dal «Bollettino mensile» del sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere insieme con l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal) e con il supporto delle camere di commercio per la rilevazione in seno alle aziende.

Va subito detto che, come sempre, una notevole percentuale di imprenditori dichiara che sarà difficile, se non impossibile, reperire le professionalità di cui hanno bisogno. A confessarlo, sono 43 su 100; è un punto in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; ben 5 in più, però, se paragonato alle previsioni di fine 2022. I motivi degli ostacoli, superabili o meno che siano, sono, da sempre, irrimediabilmente gli stessi: o mancano, in termini numerici i candidati per il 23% dei casi o non sono adeguatamente preparati (11%). È un dato che denuncia un controsenso: i posti di lavoro ci sono ma non si possono coprire perché non c'è la giusta formazione di tanti giovani che, non avendo altra scelta, sono costretti ad emigrare. È chiaro che si rende indispensabile un nuovo modello formativo per soddisfare le moderne esigenze delle imprese. Non è un caso, del resto, che la quota di ingressi pianificata per aspiranti che abbiamo meno di 30 anni di età è del 21%; un valore che, in dodici mesi, è sceso di 5 punti percentuali. Puntando l'obiettivo sui titoli di studio richiesti, si scopre che la parte del leone, con il 35 per cento dell'offerta, spetta a quanti siano in possesso di qualifica o diploma professionale; è del 31, poi, la frazione riservata a coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore.

Si ferma al 18 la fetta degli impieghi disponibili per i "licenziati" della scuola dell'obbligo e del 16, infine, quella destinata ai laureati. Alla luce di una simile graduatoria, è evidente che l'area più sollecitata è quella di specialisti e tecnici specifici. Per i primi, è a portata di mano il 21 per cento degli impieghi messi sul tavolo; è, tra l'altro, una quota superiore persino a quella nazionale che si "ferma" al 19; per i secondi, operai specializzati e conduttori di caldaie, il 33. Significativa anche la percentuale destinata a quanti esercitano professioni commerciali e dei servizi: 30. Si prevede, infine, il 13 per cento degli ingaggi destinato a personale immigrato. Per quel che concerne l'inquadramento, vale evidenziare che nel 26 per cento dei casi l'assunzione avverrà con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, con un balzo dunque di 5 punti rispetto al 2022; ammonta al 74 per cento, di contro, la chiamata a tempo determinato o con altre convenzioni con durata predefinita. In relazione alla distribuzione delle entrate pianificate dai vari settori, il segmento che più avrà bisogno sino a febbraio del nuovo anno è quello dei servizi alle persone con ben 1040 disponibilità di impiego. Segue il mondo del commercio con 690 esigenze da soddisfare. In terza posizione si ritrovano le costruzioni per le quali la domanda di manodopera è di 650 unità. Quarto in graduatoria il comparto che raggruppa i servizi di alloggio, ristorazione e turistici con 410 incarichi da assegnare. Chiude il segmento relativo ai servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio con 260.