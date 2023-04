L'ambasciatore Zazo diventerà cittadino onorario di Benevento

Venerdì alle 11.30 a Palazzo Paolo V, l'ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, riceverà la cittadinanza onoraria beneventana. Sarà un momento di grande vicinanza al popolo ucraino, vittima da oltre un anno di un'aggressione militare che in maniera inattesa ha riportato la guerra nel cuore pulsante dell'Europa.

L'ambasciatore, quindi, nativo di Benevento e nipote di uno dei maggiori studiosi di sempre della storia sannita e fondatore della Biblioteca provinciale, riceverà la cittadinanza onoraria dal sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella.

«Questa cerimonia rappresenta il suggello di quanto avvenuto il 29 luglio scorso, quando il Consiglio comunale votò all'unanimità per l'attribuzione di quest'onorificenza all'ambasciatore di origini beneventane. È un tributo doveroso della città a chi ha coniugato la mitezza del diplomatico con il coraggio dell'uomo d'azione, fino a salvare vite umane con gesti di autentico eroismo» spiega Clemente Mastella.

Il sindaco, poi, si sofferma su un piccolo aneddoto, che risale ai primi tragici giorni di invasione dell'armata Rossa in territorio ucraino. «Quando gli telefonai, in segno di vicinanza e affetto nei primi, infernali giorni successivi all'invasione, gli dissi che lo consideravo un orgoglio per la nostra terra e venerdì il Sannio gli tributerà l'abbraccio che merita» dichiara Mastella.