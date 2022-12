«Dovrei paragonarti a un giorno d'estate? / Tu sei più mite e più temperata». Quanti non hanno chiuso gli occhi e pensato alle mille possibilità dell'amore leggendo i versi del Sonetto 18 di Shakespeare? E allora, pronti a sciogliere ogni riserva e resistenza stasera, oggi (sabato 10 dicembre), a partire dalle ore 18, nella Libreria Spartaco di via Martucci a Santa Maria Capua Vetere, dove il professore di Lingua e letteratura inglese, Pasquale Pagano, terrà il primo di quattro incontri sui Sonetti del Bardo. Apparsi nel 1609, col semplice titolo di «Sonetti di Shakespeare», i 154 componimenti della raccolta celebrano l'amore per antonomasia. Un effluvio di parole e sentimenti in versi: dalla passione erotica alla dolcezza struggente della nostalgia; dalla celebrazione poetica della bellezza della persona amata alla gelosia più feroce.

I «Sonetti» gettano una luce diversa anche sulla persona di William Shakespeare. Quali amori hanno abitato il cuore del più celebre poeta inglese? Quale Musa ha toccato e infiammato il suo genio? Pagano accompagnerà i lettori in quattro appuntamenti di lettura e approfondimento. Il primo del ciclo, stasera, sarà sul tema: «L'amore secondo Shakespeare: i Sonetti».

Mediante la lettura di quei versi che hanno dato voce a tanti cuori innamorati della storia, professore e partecipanti all'incontro contribuiranno a realizzare quella promessa di eternità fatta da Shakespeare in uno dei suoi versi più celebri: « Finché respiro ed occhi avran gli umani / questo canto vivrà e ti darà vita».