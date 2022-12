Da più parti è considerato come la «Rockstar» del fumetto italiano. Si tratta di Roberto Recchioni protagonista, dal 10 dicembre al 28 gennaio», di una personale presso la galleria «Mondo Romulo» di Castelvenere.

«Fear», ovvero, una fenomenologia esistenziale di autarchia romantica per l'artista romano classe 1974, direttore editoriale e principale sceneggiatore della Bonelli per la famiglia di collane dedicata a «Dylan Dog», il secondo personaggio a fumetti più venduto e di maggior successo in Italia, pubblicato in larga parte dell'Europa, Sud America e America del Nord, nonché scrittore di personaggi iconici come «Tex», «Diabolik» e «Topolino».

«La mostra è una raccolta di momenti evocativi e suggestioni che vuole cercare di coniugare la meraviglia del mondo naturale con le inquietudini del vivere moderno - ha spiegato Recchioni -. Attraverso una galleria di immagini concepite in maniera modulare, si tenta di creare un percorso esistenziale all'ombra dell'immanenza». Anche sceneggiatore cinematografico e televisivo, Roberto Recchioni ha da poco debuttato in anteprima assoluta nelle vesti di regista al Lucca Comics and Games 2022 con «Carne Fredda», serie antologica incentrata sui temi dell'orrore psicologico e del conflitto sociale, prodotta da Adler Entertainment e Red On Production. Ha dato alla luce «Battaglia», «David Murphy: 911» e la serie di «Orfani». «Mater Morbi», la sua graphic novel più nota, ha vinto i maggiori premi italiani di critica ed è stata pubblicata in tutto il mondo. Dalla graphic novel «Monolith» è stato tratto un film internazionale. Come illustratore e curatore ha realizzato, per le edizioni «Star Comics», le collane I maestri dell'orrore, dell'avventura e del mistero. Si è occupato dell'ideazione, della sceneggiatura e della realizzazione dei fumetti legati ai film «Lo chiamavano Jeeg Robot» e «Smetto Quando Voglio: Masterclass».

Ha anche realizzato il primo fumetto legato al ciclo de «Le cronache del mondo emerso» di Licia Troisi. Ha pubblicato i romanzi «YA la battaglia di Campocarne», «Ya l'ammazzadraghi» con Mondadori e Ringo, «Chiamata alle armi» per Multyplayer Edizioni. Ha realizzato delle copertine italiane dei romanzi di «Lee Child» le graphic novel «La fine della ragione» e «Roma sarà distrutta in un giorno».

In occasione dell'apertura della mostra a Castelvenere sarà possibile ammirare alcune delle sue opere con una scelta che spazia dalle fine art all'analogico e una predilezione per i lavori dal tono allusivo-romantico. «È un onore e un piacere poter annunciare questa mostra, che completa un po' quello che stiamo realizzando a Benevento con Sottovoce - Contemporary Art & Design exhibition, dove Recchioni sarà presente con un lavoro site-specific - le parole del curatore Marco Amore -. Seguo Roberto da molti anni, e ritengo un'opportunità importante poter fruire del lavoro di un artista così completo e versatile, in un territorio come il nostro».

«Portiamo l'arte sequenziale nel mondo delle gallerie perché crediamo nelle infinite possibilità di questo medium - ha invece aggiunto il gallerista Flavio Romualdo Garofano -. I lavori di Roberto entrano nella testa di chi li guarda e lo rendono parte attiva nella riflessione su importanti tematiche che ci riguardano tutti da vicino». Evento che segue la mostra inaugurale, lo scorso 31 ottobre, del nuovo spazio espositivo con una personal dedicata all'artista trentino Jacopo Dimastrogiovanni. «Mondoromulo» nasce infatti da un'idea di Flavio Romualdo Garofano, fotografo ritrattista, grafico e artista residente in valle telesina. All'esposizione di nomi di acclarato prestigio, la galleria affianca un'intensa attività di scouting, indispensabile a lanciare sul mercato artisti ancora emergenti, con idee chiare e progettualità interessanti.