CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 17 Aprile 2019, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono stati effettuati i dovuti controlli che hanno prodotto un centinaio di verbali. Tantissimi gli abusivi. Ora, ci sarebbe da passare alla rimozione in danno». Così, il capitano della polizia municipale Franco Casale. Di tutte le forme, le dimensioni, i colori. Posizionati ovunque. Lungo i marciapiedi spartitraffico, sulle aiuole, nelle piazze, in zone vincolate. Angoli della città trasformati in «cartellopoli», una jungla di impianti pubblicitari che non si riesce a disciplinare.