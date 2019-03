CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 09:14

Ore di angoscia e speranza per V.G., la 15enne investita da un'auto domenica sera in piazza San Modesto a Benevento, le cui condizioni sono gravi, contrariamente a quanto era trapelato in un primo momento. Nonostante la tempestività dei soccorsi prestati dal personale medico del 118 e dai medici del Pronto soccorso del «Rummo» dove era stata ricoverata in codice rosso, l'aggravarsi delle ferite riportate in seguito all'impatto con la vettura e con l'asfalto, ha reso necessario il trasporto d'urgenza in elicottero al «Cardarelli» di Napoli, poco dopo la mezzanotte. In apprensione i familiari e gli amici della ragazza, in trepidante attesa di buone notizie da parte dei primari dell'ospedale napoletano, mentre cresce in maniera esponenziale la rabbia tra i residenti del Rione Libertà, che da tempo avevano denunciato le criticità legate al traffico nell'area dell'incidente.