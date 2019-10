CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Ottobre 2019, 08:26

Le telecamere collocate in zona e la presenza della stazione dei carabinieri forestali non li hanno intimoriti. L'altra notte gli attentatori hanno esploso tre colpi di pistola contro un negozio. Nel mirino l'esercizio commerciale «Rdn» specializzato nella vendita di caldaie e termocamini e nel montaggio di impianti idraulici e di climatizzazione. Il negozio è ubicato in via Paga, a pochi metri di distanza dall'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale «Fatebenefratelli» e dall'edificio che ospita la sede dei carabinieri forestali e lungo una via caratterizzata da un susseguirsi di attività commerciali dotate di telecamere.