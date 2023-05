L'Ipsar Le Streghe di Benevento conquista Termoli

Si è conclusa con un bel successo per Benevento la seconda edizione del concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali degli alberghieri d'Italia, organizzato dalla FIPGC - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria - in collaborazione con il ministero dell'istruzione e del merito. La gara si è svolta dal 19 al 21 maggio all'IPSEOA "Federico di Svevia" di Termoli: una tre giorni ricca di emozioni per ragazzi e docenti partecipanti.

In gara c'erano ben 38 istituti alberghieri provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 70 studenti. Il primo premio è andato all'IPSAR "Le Streghe" di Benevento, istituto guidato dalla dirigente Antonella Gramazio, grazie al dolce "cuore speciale" realizzato dalle vincitrici: l'alunna speciale Roberta Petroccia e la compagna di classe, tutor, Mariantonietta Cerulo, della classe terza (indirizzo dolciaria) accompagnate dalle docenti Susy Santini e Lucia Drago.

Le alunne hanno realizzato un dolce dai sapori sanniti: un cuoricino fondente alle noci pralinate, con cuore bianco alle mele annurche stregate e crema di mascarpone allo Strega, racchiuso tra cialde bicolore al miele, che hanno dedicato alle loro insegnanti.

Il dolce ha vinto anche per come è stato presentato il piatto, conquistando la giuria e tutti i presenti. Su Facebook il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha scritto: "L'emozione più grande è stata quella di vedere come i ragazzi con fragilità hanno saputo collaborare con il proprio compagno, trovare l’intesa e rafforzarsi a vicenda ottenendo fantastici risultati. Grazie alla Preside, a tutti gli insegnanti, in particolare a quelli di sostegno e ai collaboratori dell’istituto, ma grazie anche alle famiglie e a tutte le persone che hanno creduto, e credono, nell’inclusione e sanno investire nelle capacità di tutti!".

Le ragazze, studentesse al terzo anno, sono tornate a Benevento con un primo posto pur essendo al loro primo concorso di pasticceria, più amiche di prima e pronte a cucinare con sempre più amore.