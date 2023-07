Due opere, «Carmen» di Bizet e «Rigoletto» di Verdi per ridar vita all'antica tradizione della stagione lirica beneventana. «Lirica al teatro Romano», cartellone promosso dall'associazione «Musicainsieme» in collaborazione con «L'Accademia delle opere», d'intesa con la direzione regionale e provinciale dell'area archeologica del teatro Romano, riapre un vecchio e non dimenticato capitolo della tradizione culturale del Sannio.

APPROFONDIMENTI Scuola, Strega Alberti consegna sei borse di studio Unisannio, venerdì graduation day con 700 laureandi Premio Cartagine 2.0 la voce di Giada conquista la giuria

«Il cartellone nasce nel segno della provocazione - dice Leonardo Quadrini direttore artistico della manifestazione nella confrerenza stampa di presentazione -, per riaccendere l'entusiasmo non solo dei melomani ma di tutto un pubblico desideroso di assistere alle grandi opere della lirica». Provocazione perchè non si comprende, spiega il maestro, perchè Benevento, città Unesco, con un patrimonio storico culturale enorme, abbia abbandonato un filone, quello lirico, che vanta un grande passato». E' una «provocazione» per stimolare i maggiori enti territoriali, Comune e Provincia, «a rivedere la programmazione culturale cittadina che - sottolinea Quadrini - ha abbandonato la stagione classica, lirica e prosa, che erano l'attrattiva estiva al Romano».

Sulla stessa lunghezza d'onda l'intervento di Ferdinando Creta della direzione dell'area archeologica del teatro Romano di Benevento il primo a riprogrammare due spettacoli lirici «Pagliacci» con la regia di Vittorio Sgarbi e «Rigoletto» con la regia di Katia Ricciarelli al Romano nel 2019, ripresa che fu interrotta l'anno dopo dalla pandemia: «Per anni - ha detto Creta - Benevento è stata la capitale meridionale della lirica, ospitando grandi opere e grandi interpreti». La stagione lirica, che era solita richiamare in città i melomani provenienti anche dalle province vicine e dalle regioni limitrofe, ha subito uno stop negli anni duemila, senza più una ripresa: «Non è vero - lamenta Quadrini - che non è possibile da parte dei maggiori enti territoriali allestire spettacoli di opere liriche per la consueta mancanza di fondi. Per dar vita ad uno spettacolo qualitativamente accettabile, la cosiddetta lirica "ordinaria" senza cantanti noti a livello intervazionale, non occorre investire grosse cifre. Mi chiedo come mai, Massa Marittima, un paese di circa mille abitanti, sia giunto alla 36esima edizione di "Lirica in piazza" e Benevento che già ospitava spettacoli lirici fin dai primi del novecento abbia smarrito la via della stagione lirica».

Quadrini, nominato recentemente direttore artistico per la durata di cinque anni a Massa Marittima, insiste e mette in campo la «provocazione» di allestire un minicartellone lirico che punta su due famose opere ricche di appeal per ritrovare il pubblico «disperso». Al fianco del maestro Quadrini, Francesco Tuzio, responsabile dell'associazione culturale «Accademia delle opere» e Valeria Cotroneo, da sempre appassionata di musica lirica e sempre in palcoscenico con il suo corpo di ballo. «Carmen» andrà in scena al teatro Romano la sera del 30 luglio (inizio ore 21) con l'Orchestra intternazionale della Campania, diretta dal maestro Quadrini su coreografie di Saveria Cotroneo ed il corpo di ballo «Centro studi danza Saveria Cotroneo» con ballerino solista Giuseppe Protano, regia di Giovanna Nocetti. «Rigoletto» è in programma al Romano il 1° agosto.

A dirigere l'Orchestra il maestro Angelo Gabrielli, regia di Antonio De Lucia; coro «Giuseppe Verdi» e voci bianche «Accademy fantasy» di Mina Minichiello. Già in vendita i biglietti presso All net service in via Manfredi di Svevia oppure on line www.i-ticket.it. Costo del biglietto a posto unico euro 25.