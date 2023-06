L’Unisannio organizza il cineforum per gli studenti

Continuano le attività di MisTer EnLab, il laboratorio di imprenditorialità e management del Dipartimento di Economia, Marketing e Management dell’Università degli Studi del Sannio. In collaborazione con l’associazione studentesca JEBS, si avvia il cineforum di ProLezioni sotto le stelle, tre serate in cui guardare e commentare film che offrono interessanti spunti di riflessione su imprenditorialità e management. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del laboratorio, coordinato dalla docente Gilda Antonelli insieme ai professori Angelo Riviezzo, Roberta Mongillo, Matteo Rossi e all’imprenditore Antonio Domenico Ialeggio.

La prima proiezione in programma è per domani, mercoledì 7 giugno, alle ore 20, presso lo Spazio Off del Teatro San Vittorino.

Il primo film proposto ai ragazzi per discutere dei temi dell’imprenditorialità è «Invictus», la pellicola che racconta la storia di Nelson Mandela e di come sia arrivato alla presidenza del Sud Africa tenendo unito il paese dopo l’apartheid.

Il 14 giugno, verrà invece proiettato «Saving mr Banks» e il 28 giugno «Mixed by Erry», sempre alle ore 20 al San Vittorino.