A partire da oggi il Settore Urbanistica del Comune di Benevento non riceverà più le pratiche edilizie in formato cartaceo, bensì soltanto in formato digitale mediante l’apposito programma Sued (Sportello unico edilizia digitale) disponibile sul sito web isitituzionale dell’ente. A ricordarlo in una nota è l’assessora all’Urbanistica, Molly Chiusolo (nella foto): «Per ricevere assistenza - sottolinea - bisognerà usare il link Supporto presente nell’apposito portale. Nella sezione Urbanistica e nella sezione servizi Sue è, inoltre, disponibile il manuale utente. I tecnici istruttori riceveranno il pubblico negli stessi giorni e negli stessi orari precedenti». Il nuovo sistema rilascerà la ricevuta di avvenuta consegna con il numero di protocollo in entrata. Le comunicazioni endoprocedimentali e il provvedimento finale concernente una pratica urbanistica (Pdc, certificato di destinazione urbanistica, certificato di agibilità e altro) verranno inviati a mezzo di posta elettronica certificata».