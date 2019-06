CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 10 Giugno 2019, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Zona d'ombra». La scritta a caratteri cubitali sui muri di piazza Piano di Corte è un ossimoro: niente potrebbe chiarire meglio ciò che avviene nel dedalo di vicoli del centro storico quando le ore si fanno piccole. La sigla appartiene a un collettivo ultrà ma fotografa bene l'oscurità dei luoghi meno in vista della movida. Sabato 8 giugno, è da poco trascorsa la mezzanotte. Da due giorni le temperature sono schizzate su ma la serata è godibilissima. Centinaia e centinaia di ragazzi salutano l'estate finalmente arrivata. C'è voglia di divertirsi, in strada chiaramente. Una comitiva di ventenni, affiatatissima, è impegnata nel campionato del mondo di sfottò ma si lascia interrompere con grande disponibilità. «Siete di Benevento? Frequentate spesso questa zona?». Domande di routine per stabilire il contatto. «Siamo qui ogni sabato» assicura Marco con il piglio dello stakanovista del fine settimana. Un teste chiave nella deposizione sulla Benevento by night. Nel gruppo anche un ospite irpino prodigo di elogi per il Sannio: «Vengo spesso perché oltre al divertimento mi piace respirare la storia di questa città». Il gruppo comincia a scambiarsi occhiate interrogative.