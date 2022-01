Fuochi di Capodanno a Benevento, primi sforamenti e polveri killer

L'effetto botti di Capodanno si fa sentire sulle polveri sottili anche in città. L'allarme lanciato dall'Arpac ha trovato conferma nei dati raccolti dalle tre centraline di monitoraggio installate in città. Per due di esse, quella collocata a Santa Colomba e la postazione di via Mustilli nei pressi del centro urbano, i valori sono schizzati in alto in corrispondenza con il celebrato cambio di calendario. Concentrazioni che hanno ampiamente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati