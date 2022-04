Raccolta, meno rifiuti eliminati in discarica

Un mucchietto di materiali da 390 grammi. È ciò che ogni cittadino di Benevento manda in discarica quotidianamente, al netto delle frazioni avviate a riciclo che invece ammontano a 760 grammi giornalieri pro capite. Ovvero, i due terzi dei rifiuti prodotti in città non determinano inquinamento ma rientrano nella catena delle materie prime seconde riutilizzabili. Numeri che fanno del capoluogo sannita una realtà tra le più virtuose, non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati