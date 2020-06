Benevento: ha tentato di rapinare un negozio di abbigliamento sul corso Garibaldi ma di fronte alla reazione della titolare si è dato alla fuga prima di imbattersi, pochi metri dopo, nel marito della donna che, essendo stato informato dalla moglie dell'accaduto via telefono, lo ha bloccato gettandolo a terra e consentendo così agli agenti della Squadra Volanti della Questura giunti sul posto di arrestarlo. È così finito in carcere con l'accusa di tentata rapina Antonio Del Grosso, 58 anni, beneventano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine.



L'uomo nella serata di mercoledì girovagando lungo il corso Garibaldi, quando i negozi erano prossimi alla chiusura, dopo aver accantonato l'idea di un colpo in un primo esercizio commerciale per la presenza di un cliente e perché una commessa lo aveva messo in fuga, ha poi deciso di tentare una rapina presso il negozio di abbigliamento «Yeshua Store», ubicato di fronte alla basilica di San Bartolomeo. Ha atteso che nel negozio non vi fosse nessuno e una volta entrato nel locale ha subito aggredito la titolare chiedendo di consegnare i soldi che erano nella cassa. La donna, che non è apparsa impaurita dall'incursione dell'uomo, ha detto che nel negozio c'era anche il marito. Un espediente che, però, non ha sortito effetti. Il malvivente, infatti, sicuro che la donna fosse sola, ha continuato l'aggressione finalizzata a ottenere il denaro che era nella cassa cercando anche di palpeggiarla. Ma la donna, però, urlando ha respinto l'aggressore senza consegnare il denaro in cassa.



Il malvivente resosi conto che non poteva ottenere il denaro si è dileguato di corsa lungo corso Garibaldi. Ma fatti alcuni metri si è imbattuto nel marito della donna, nel frattempo informato dalla moglie via telefonino dell'accaduto. Il commerciante ha subito intuito che quell'uomo in fuga era il malvivente autore della tentata rapina e trovateselo di fronte, senza esitazione, lo ha bloccato gettandolo a terra, tra la meraviglia dei tanti passanti che erano in centro storico. Pochi istanti e sono giunti i poliziotti accorsi sul posto, con il dirigente Flavio Tranquillo, appena scattato l'allarme alla centrale operativa per il tentativo di rapina nel negozio. L'uomo è stato bloccato e condotto in questura. Mentre la donna ha accusato un lieve malore per cui è stata condotta in ospedale, dove è stata poi dimessa. Il sostituto procuratore della Repubblica di turno Maria Gabriella Di Lauro ha disposto che il 58enne rapina venisse arrestato e condotto presso il carcere di contrada Capodimonte. All'uomo è state anche notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Avellino con pena sospesa di un anno e tre mesi per precedenti reati commessi in Irpinia. L'uomo è difeso dall'avvocato Antonio Leone e nelle prossime ore sarà interrogato dal Gip Gelsomina Palmieri.

